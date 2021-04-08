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سعياً منها لدخول موسوعة غينس.. معلمة تصنع أطول سنبلة قمح من الخرز

سعياً منها لدخول موسوعة غينس.. معلمة تصنع أطول سنبلة قمح من الخرز

تسعى معلمة الفنون النسوية لميس حبابه معلمة الفنون أن تشكل بعمل يدوي سنبلة قمح من الخرز، للمنافسة فيها كأطول سنبلة من نوعها في العالم.

وأفادت لميس في حديث لها بأن هذا العمل يأتي تجسيداً للقيمة التي تحملها سنبلة القمح في إرثنا الحضاري وتشجيعاً للفلاحين على تعزيز زراعة هذا المحصول.

وتهدف معلمة الفنون من خلال هذا العمل الذي استغرق إنجازه أكثر من 65 ساعة دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبار أن طول السنبلة يبلغ 6.78 أمتار.

كما أشارت إلى أنها حرصت على تصميم السنبلة بشكل متقن وجذاب واختارت مادة الخرز لتشكيل السنبلة كونه من أنواع الحلي البراقة فضلاً عما تمنحه ألوانه المتنوعة وأشكاله وأحجامه المتعددة من مساحة أكبر للحرفي لإبداع التصميم الذي يرغب به.

 



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