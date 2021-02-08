سعر غرام الذهب بالسوق أعلى من سعر الجمعية بـ7 آلاف ليرة..

ارتفاع جديد طرأ على سعر غرام الذهب في السوق المحلية وذلك ضمن النشرة الرسمية في وقت تشهد فيه سوق الذهب اختلاف ما بين التسعيرة الرسمية والسعر الرائج في السوق بفجوة سعرية لم تقل يوم أمس عن 7 الاف ليرة سورية في الغرام الواحد ما يعني نحو 57 ألف ليرة سورية في الليرة الذهبية الواحدة.



نقيب الصاغة غسان جزماتي نصح المواطنين من غير المضطرين للشراء بالتريث في ذلك وانتظار الأيام القريب القادمة مرجحا ان تحمل معها تهاود في السعر وتقارب أكبر بين سعر النشرة الرسمية والسعر الرائج في السوق.



اما عن المبيعات اليومية فقال جزماتي ان المبيعات قلّت بمقدار يقارب النصف عن فترة ما قبل هذا الاختلاف السعري، لافتا الى ان إجمالي المبيعات اليومية في أسواق دمشق لا تتجاوز 2000 غرام في أفضل الحالات في حين الأسابيع السابقة كانت تشهد مبيعات يومية لا تقل عن 3000 غرام.



وبالنسبة لأسعار الذهبي بيّن جزماتي ان الأونصة الذهبية في تداولات البورصات العالمية قد شهدت انخفاضا وصل الى مستوى 1780 دولاراً لتعاود الارتفاع بعدها وصولا الى السعر الذي أقفلت عليه نهاية والبالغ 1816 دولارا.



وفيما يتعلق بالأسعار على المستوى المحلي قال نقيب الصاغة إن السعر الرسمي لغرام الذهب من عيار 21 قيراط سجّل اليوم السبت 155 ألف ليرة سورية في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط 132857 ليرة سورية، وبالنسبة لذهب الادخار فقد بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 1,3 مليون ليرة سورية، لتسجل الأونصة الذهبية السورية سعر 5,7 مليون ليرة سورية، كما سجلت الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراط سعر 1,325 مليون ليرة سورية في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراط 1,3 مليون ليرة سورية.



تجدر الإشارة إلى ان السعر الرائج لغرام الذهب في السوق بلغ ييوم أمس نحو 162 ألف ليرة سورية.



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