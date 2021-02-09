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سعر بيتكوين يصل إلى مستويات تاريخية

وصل سعر بيتكوين إلى مستويات تاريخية خلال تداولات يوم الثلاثاء، وحطم سعر العملة الإلكترونية 3 أرقام قياسية خلال أقل من ساعة، ووصل إلى حدود 47 ألف دولار. وسجل سعر العملة المشفرة بحسب مواقع 47 ألف و460 دولار، بعد زيادة حجم التداول بنسبة 22،1%

وتقول تقارير اقتصادية إن سبب ارتفاع العملة وزيادة حجم تداولها، يعود إلى تصريحات مدير شركة تسلا العالمية "إيلون ماسك" الذي قال إن شركته استثمرت 1.5 مليار دولار في البيتكوين، وستبدأ في قبول العملة المشفرة كطريقة للدفع.

وكان ماسك قال قبل أيام إنه يؤيد العملة المشفرة بيتكوين، وستكون جزء من تحديثات سياسته الاستثمارية.

 وتوقعت استطلاعات أن يستمر الزخم على تداولات بيتكوين خلال الفترة المقبلة، بعد الإقبال الكبير على شرائها في العام الماضي، والذي تسبب بزيادة قيمتها بنسبة 400%.