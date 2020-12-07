سعر الذهب في سورية ينخفض ألفي ليرة

انخفض سعر الذهب في الأسواق السورية صباح اليوم الاثنين، بمقدار ألفي ليرة سورية، بعد أن كان قد سجل السبت سعراً قدره 140 ألف ليرة سورية للغرام عيار 21 قيراط.



ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة بأسعار الذهب في سورية حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط صباح اليوم 138 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط الـ 118 ألف و286 ليرة سورية، بعد أن كان 120 ألف ليرة سورية للغرام الواحد.



في حين، انخفض سعر الأونصة الذهبية السورية لتصل إلى سعر قدره 5 ملاين و83 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1828 دولاراً.



أما فيما يخص أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية مليون و80 ألف ليرة سورية، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى مليون و144 ألف ليرة سورية، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى مليون و194 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها مليون و144 ألف ليرة سورية، بينما ارتفعت الليرة الرشادية إلى مليون و87 ألف ليرة سورية.



وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة أمس الأحد، عن تجديد الاتفاق مع وزارة المالية بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي لشهر واحد فقط، أي لنهاية كانون الأول الحالي، وينص الاتفاق على دفع الصاغة 82 مليون ليرة للوزارة.