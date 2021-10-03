الرئيس الأسد يبحث هاتفياً مع الملك الأردني العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك
تسوية «نوى» سارت بشكل جيد وأنباء عن التحاق مدينة «جاسم» بها اليوم
القاهرة تؤكد الدور المحوري لـ سورية و مصر في حفظ الأمن القومي العربي
مخطط خطير يجري الاعداد له في ادلب
إرهابيو النصرة يحضرون لسيناريو هجوم كيميائي مزعوم
المقداد يجتمع مع صناعيين ورجال أعمال سوريين في القاهرة‎
الفصائل الإرهابية الموالية للاحتلال التركي تخطف وتعتدي في قرى ريف الحسكة
راجمات الصواريخ تدك خطوط دفاع مسلحي جبل الزاوية جنوبي إدلب
أتراك يهاجمون منازل وممتلكات السوريين في أزمير
المقاتلات الروسية تعاود قصف المسلحين في “خفض التصعيد” بإدلب
سوريا تتكفل بصيانة خط الغاز العربي في لبنان من دون مقابل
تسارع الهدر الوطني وجفاف المستقبل العربي
انشغال كردي برسائل الأسد: أيَّ «لامركزية» نريد؟
«قسد» تقرع باب دمشق: التخلّي الأميركي يسرّع التسوية
“الإنتربول” يرفع الحظر عن سوريا

سرقة منزل بطريقة الكسر والخلع و أكبال كهربائية من مركز الهاتف في صوران

وردت شكوى من أحد المواطنين لناحية صوران بريف حماة بتعرض منزله للخلع والكسر من قبل مجهولين وسرقة مبلغ مليونين ونصف المليون ليرة سورية ومصاغ ذهبي يقدر ب ٢١ غ


ومن خلال المتابعة وسرعة التحرك تم معرفة المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم خلال ساعات من ارتكاب حادثة السرقة وهم ( بشار .ع) و(جهاد .ع)


وبالتحقيق مع المشتبه بهما اعترفا بإقدامهما على الدخول للمنزل المذكور بطريقة الكسر والخلع وسرقة المبلغ المالي والمصاغ الذهبي مستغلين وجود أصحاب المنزل بالخارج


كما اعترف السارقان بقيامهما منذ عدة أيام بقص وسرقة عدة أكبال من داخل غرفة التفتيش الفنية التابعة لمركز هاتف بلدة طيبة الإمام على مرحلتين بواسطة منشار حديدي كان بحوزتهما ونقلها على متن سيارة عائدة للمقبوض عليه (علي .ع) وحرقها وتذويبها وبيعها للمقبوض عليه (محمد .ي) واقتسام ثمنها فيما بينهم


تم استرداد المبلغ المالي والمصاغ الذهبي ليتم تسليمه لصاحبه أصولاً، واتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص أصولاً .