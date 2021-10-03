سرقة منزل بطريقة الكسر والخلع و أكبال كهربائية من مركز الهاتف في صوران

وردت شكوى من أحد المواطنين لناحية صوران بريف حماة بتعرض منزله للخلع والكسر من قبل مجهولين وسرقة مبلغ مليونين ونصف المليون ليرة سورية ومصاغ ذهبي يقدر ب ٢١ غ



ومن خلال المتابعة وسرعة التحرك تم معرفة المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم خلال ساعات من ارتكاب حادثة السرقة وهم ( بشار .ع) و(جهاد .ع)



وبالتحقيق مع المشتبه بهما اعترفا بإقدامهما على الدخول للمنزل المذكور بطريقة الكسر والخلع وسرقة المبلغ المالي والمصاغ الذهبي مستغلين وجود أصحاب المنزل بالخارج



كما اعترف السارقان بقيامهما منذ عدة أيام بقص وسرقة عدة أكبال من داخل غرفة التفتيش الفنية التابعة لمركز هاتف بلدة طيبة الإمام على مرحلتين بواسطة منشار حديدي كان بحوزتهما ونقلها على متن سيارة عائدة للمقبوض عليه (علي .ع) وحرقها وتذويبها وبيعها للمقبوض عليه (محمد .ي) واقتسام ثمنها فيما بينهم



تم استرداد المبلغ المالي والمصاغ الذهبي ليتم تسليمه لصاحبه أصولاً، واتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص أصولاً .