الحكومة لاتأكل خبز الشعب وإنما تستثمر فيه
مصادر دبلوماسية تتحدث عن قيام جبهة عربية تضم السعودية وسوريا!
الجيش التركي يستعد للانسحاب من نقطة مراقبة “شيرمغار” غرب حماة والدور على النقاط المحاذية لـ “M5”
موسكو تكسر جمود إدلب: نحو تبديل قواعد الاشتباك؟
قوات الاحتلال الأمريكي تخرج 37 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية
أول إجراء أمريكي بعد وصول النفط الإيراني إلى سوريا
الاحتلال الأمريكي يدخل 40 شاحنة محملة بأسلحة إلى قواعده غير الشرعية في ريف الحسكة
العثور على مقبرة جماعية قرب حقل العمر في ريف دير الزور
الهجوم الروسي الأكبر منذ 2015: استهداف أنقرة... عبر «فيلق الشام»
أكثر من 170 قتيل وجريح إثر غارات سورية-روسية على مقر لمسلحي تركيا في ريف إدلب
سلطات الاحتلال تفرض إغلاق شامل على قرية مجدل شمس
قصف تركي على ريف الحسكة
ميليشيا “قسد” تختطف 50 مدنياً من قرى ريف الرقة
طائرات مجهولة تستهدف اجتماعاً لقياديي المجموعات المسلحة في ريف إدلب
الاحتلال الأمريكي يخرج 40 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية

سرقة سيارة معدة لنقل أسطوانات الغاز وبضمنها (250) أسطوانة غاز بحلب

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة الحمدانية بحلب بإقدام مجهولين على سرقة سيارته المعدّة لنقل اسطوانات الغاز المنزلي وبضمنها (250) اسطوانة ، ومن خلال المتابعة والبحث تمكن القسم المذكور من كشف أفراد العصابة وإلقاء القبض على أحد أفرادها وبالتحقيق معه اعترف بسرقة السيارة المذكورة بمساعدة متوارين آخرين وإفراغ الأسطوانات في أحد المنازل المهجورة وركنها بمكان آخر . 


تم استرداد السيارة و (250) اسطوانة غاز وحجز السيارة التي استخدموها أثناء عملية السرقة والأبحاث جارية عن بقية أفراد العصابة .

نظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص . 

 


وزارة الداخلية السورية