سرقة سيارة معدة لنقل أسطوانات الغاز وبضمنها (250) أسطوانة غاز بحلب

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة الحمدانية بحلب بإقدام مجهولين على سرقة سيارته المعدّة لنقل اسطوانات الغاز المنزلي وبضمنها (250) اسطوانة ، ومن خلال المتابعة والبحث تمكن القسم المذكور من كشف أفراد العصابة وإلقاء القبض على أحد أفرادها وبالتحقيق معه اعترف بسرقة السيارة المذكورة بمساعدة متوارين آخرين وإفراغ الأسطوانات في أحد المنازل المهجورة وركنها بمكان آخر .



تم استرداد السيارة و (250) اسطوانة غاز وحجز السيارة التي استخدموها أثناء عملية السرقة والأبحاث جارية عن بقية أفراد العصابة .



نظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص .



وزارة الداخلية السورية