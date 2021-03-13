سرقا مصاغا ذهبيا من دمشق وألقي القبض عليهما في حلب

ألقى قسم شرطة الشيخ مقصود في حلب القبض على شخصين سرقا مصاغ ذهبي من منزل ذوي أحدهما في مدينة دمشق.



وقالت وزارة الداخلية في صفحتها الرسمية على “الفيسبوك”: “توافرت معلومات لدى قسم شرطة الشيخ مقصود في حلب حول تواجد مشتبه به في أحد فنادق حلب يدعى (حمزة . ح)، وهو مطلوب ويوجد بحقه إذاعة بحث بجرم سرقة مصاغ ذهبي”.



وتابعت الوزارة: “بعد التحري قام قسم شرطة الشيخ مقصود بإلقاء القبض على المذكور، وبالتحقيق معه اعترف بأنه المقصود بإذاعة البحث المذكورة، وأنه قام بسرقة مصاغ ذهبي من منزل ذويه في مدينة دمشق”.

وأضاف الوزارة أنه “قام بالاشتراك مع صديق له يدعى (محمود . ع) بإيهام والده بأنه تعرض لإصابة ونُقل على إثرها إلى أحد المشافي في مدينة دمشق، ثم دخل مع صديقه إلى منزل ذويه وسرقا منه حقيبة بضمنها مصاغ ذهبي وبعض الأشياء الخاصة”.



وأردفت الوزارة أنه “أُلقي القبض على صديقه المذكور، وبالتحقيق معه اعترف باشتراكه مع المقبوض عليه بعملية السرقة”.



يذكر أنه “تم استرداد (59) غرام ذهب من أصل الذهب المسروق، واتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء أصولاً”، بحسب الوزارة.