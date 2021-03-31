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سجن عريس هبط بطائرة في حفل زفافه

أصدرت محكمة أردنية حكمها بالسجن بحق عريس هبط في موقع حفل زفافه بطائرة عمودية.

وقالت صحيفة “السوسنة” الأردنية إن محكمة بداية الزرقاء قضت بحبس عريس هبط بطائرة عمودية في مزرعة في منطقة بيرين في محافظة الزرقاء لحضور حفل زفافه بمشاركة 300 شخص.

وصدر الحكم بالحبس 6 أشهر على صاحب المزرعة، وتغريمه والعريس الرسوم لمخالفة أمر الدفاع رقم 16، بإقامة تجمعات لعدد يزيد عن 20 شخصاً.

وكانت الحكومة الأردنية قد فرضت، في وقت سابق، عقوبات قاسية لمخالفي إجراءات مكافحة فيروس “كورونا” المستجد.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام في الأردن عن منع التجمعات في الأفراح والأعراس وبيوت العزاء، مشيرا إلى أن “القرار يأتي لمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها 

وأوضح أنه تقرر منع إقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية والتجمعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على 20 شخصا، وكذلك منع إقامة بيوت العزاء، ويقتصر الأمر في حالة الوفاة على المشاركة في مراسم الدفن بالحد الأدنى.