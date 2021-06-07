سبعة مشاريع لتحسين بقعة سوق الهال القديم بحلب

صدّق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب على ٧ مشاريع لتحسين بقعة سوق الهال القديم بمركز مدينة حلب و٨ مشاريع أخرى في المدينة والريف.



وشملت مشاريع المجلس، خلال اجتماع دورته العادية اليوم الإثنين برئاسة محافظ حلب حسين دياب، والخاصة بموقع الهال القديم: مشروع تنفيذ الأعمال الإنشائية لتنظيم وتحسين منطقة سوق الهال للسور الأمامي والخلفي وغرفة للحارس ومشروع تنفيذ الأعمال الإنشائية والصحية لمشروع تنظيم وتحسين منطقة سوق الهال للكافتيريات رقم ١و٢و٣و٤و٥ و٦.



أما باقي مشاريع المدينة والريف فتضمنت: مشروع استكمال تأهيل الأرصفة والأسيجة والجزيرة الوسطية من مشفى الحياة وحتى العقدة صفر مع جسر خان العسل ومشروع أعمال هدم وتنزيل أنقاض مخالفات بناء وترحيلها في مديرية خدمات الأنصاري ومشروع تدقيق دراسة تدعيمية تأهيلية للمدارس المتضررة بعناصرها الإنشائية بشكل كبير ووفق تقارير لجنة السلامة العامة للمجموعة الأولى في مدرسة زكوان غزال ورفاقها، بالإضافة إلى مشروع أعمال تسوية وبقايا مقالع في بلدة بيانون شمال حلب ومشروع صيانة وتعزيل بعض خطوط الصرف الصحي في مدينة دير حافر بريف المحافظة الشرقي وتنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي في قرية تل أسود لعام ٢٠٢١ ومشروع تقديم وتركيب وتشغيل وتدريب وكراسي أسنان لمديرية الصحة ومشروع توريد قطع تبديلية لشركة النقل الداخلي بحلب.



يذكر أن مجلس مدينة حلب، باشر بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع تجميل مركز المدينة (مشروع تجاري سياحي خدمي) في بقعة سوق الهال القديم، والتي تتضمن أعمال تأهيل البنى التحتية لموقع المشروع وتتضمن تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف والطرقات.



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