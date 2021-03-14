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"سانا" تنفي ما يشاع عن مفاوضات سرية مع إسرائيل

نفت وكالة الانباء "سانا" صحة الأنباء التي تحدثت عن مباحثات ومفاوضات سرية بين سوريا وإسرائيل، ووصفتها بالشائعات والأخبار الكاذبة.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر إعلامي أن "موقف سوريا كان على الدوام واضحا وشفافا في التعاطي مع هذه القضية، وأن سوريا لم تنتهج يوما نهج المفاوضات السرية مع الكيان الصهيوني انطلاقا من قناعتها بأن أي مفاوضات يجب أن تصب بمصلحة سوريا وشعبها".

وأشار المصدر إلى أن "ما تم الحديث عنه في برنامج "قصارى القول" على قناة "روسيا اليوم" مؤخرا حول دعوة الحاخام إيدي عبادي إلى سوريا، والكلام عن مباحثات سرية وشخصية تجري بين الطرفين لعقد اتفاقية للسلام، هو كلام عار تماما عن الصحة".

وأضاف المصدر أن "كل ما قامت به سوريا سابقا كان علنيا، ولن يكون حاضرا ومستقبلا إلا علنيا أيضا وبالتالي فإن أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية بين سوريا والكيان الصهيوني ماهو إلا فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر.

وأكد المصدر أنه "لم يحصل أبدا أن دعت سوريا أي شخصية إسرائيلية إلى أراضيها بل كانت دائما طلبات الزيارة إلى سوريا تأتي من طرف شخصيات إسرائيلية".

 


 
المصدر: "سانا"