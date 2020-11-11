سائقو التكاسي يضاعفون التسعيرة.. والمحافظة: زيادة مرتقبة سترضي الطرفين

ضاعف سائقو سيارة الأجرة “التاكسي” في دمشق ، الأجرة التي يتقاضونها من الركاب بعد قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر ليتر البنزين المدعوم وغير المدعوم.



وقال أبو أحمد وهو سائق تكسي : “من الطبيعي أن نقوم بمضاعفة الأجرة التي نتقاضاها من الركاب وذلك بعد ارتفاع سعر البنزين الذي ازداد قرابة 100%”.



وتابع سائق التكسي “التكسي تحتاج خلال اليوم 40 ليتر بنزين ثمنهم 18000 ليرة، 20 ليتر للعمل الصباحي و20 ليتر للعمل المسائي، بينما كان ثمنهم 10000 ليرة”.



وبين سائق التكسي أن “السيارة تُنتج خلال اليوم ما يقارب 10 آلاف بشكل صافي إضافة إلى ثمن البنزين، وهذه العشرة التي ننتجها نقوم بتوفير جزء بسيط تحسباً لحدوث أي عطل طارئ، أو حدوث بنشرة لأحد إطارات السيارة”.



وأردف أبو أحمد “بعد مضاعفة سعر البنزين ضاعفنا التسعيرة حيث إن الطلب الذي كنا نتقاضى عليه 1000 ليرة اليوم بات 1500 إلى 2000 ليرة”.



بدوره بين سمير شاب ثلاثيني يعمل سائق على سيارة تكسي “ننتظر حدوث تعديل للعدادات والأجرة التي يجب أن نتقاضاها، كي لا يقوم المواطن بتقديم شكوى على سائق التكسي”.



المحافظة: زيادة مرتقبة سترضي الطرفين



بدوره، بين مصدر في محافظة دمشق أن الزيادة المتوقعة لأجرة ركوب التكاسي ستكون بنسبة 55% بما يحقق العدالة للطرفين المواطن وسائق التكسي.



وأردف المصدر أنه خلال الأيام القادمة ستجتمع لجنة في المحافظة لتحديد التعرفة الجديدة، وذلك بعد ورود كتاب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من أجل تعميم التعرفة الجديدة.



وتابع المصدر أنه وبعد صدور التعرفة الجديدة تقوم محافظة دمشق بالتعاون مع فرع مرور دمشق بمراقبة تطبيق والتزام السائقين بالتعرفة الجديدة.



بدوره بين مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لموقع “أثر برس” أن تعديل العدادات يتم من قبل المرور بناء على طلب المكاتب التنفيذية، وبعد صدور التعديل يأتي دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقابة على تنفيذ التعديل.



وبحسب مصادر في وزارة النقل أنه تم تشكيل لجنة تضم المحافظة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والنقل البري لدراسة تعديل تعرفة ركوب السرافيس والتكاسي العاملة على البنزين.



وكانت محافظة دمشق رفعت خلال شهر أيار من العام الجاري تعرفة ركوب التكاسي، حيث ضم القرار حينها إضافة 100 ليرة سورية بحال أظهرت شاشة العداد رقماً يتراوح بين 31 إلى 150 ليرة، وإضافة 200 ليرة بحال ظهر على شاشة العداد من 150 إلى 300 ليرة، وإضافة 300 ليرة للمبلغ المتراوح بين 300 إلى 450 ليرة على شاشة العداد.



أما إذا ظهر على شاشة العداد أجرة تتراوح بين 450 إلى 600 ليرة فيكون المبلغ المطلوب إضافته بحسب التسعيرة الجديدة 400 ليرة، ومن 600 ليرة وما فوق يكون المبلغ المطلوب إضافته 500 ليرة.



ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر ليتر البنزين المدعوم وغير المدعوم قبل أيام، ليصبح سعر الليتر المدعوم بـسعر 450 ليرة، وغير المدعوم بسعر 650 ليرة، وغير المدعوم أوكتان 95 بـسعر 1050 ليرة.



علي خزنه