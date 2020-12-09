سأحبك كعاشق تطارده الحكومات

سيد العديسي:

يعتقدون أنني مجنون

لأني -منذ رحيلك-

أتشاور لساعات

مع جدران بيتكم

في أمور مصيرية

_ لن يفهموها أبدا_ .

كل من شهد هذا العرس

تاه فقط في رقصها

لكن لا أحد سمع أنين الحصى أسفلها

ولا أحد انتبه

لموت ذلك "الخلخال".