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زيادة بقيمة 30 ألف على التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي

وافق مجلس الوزراء على اقتراح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن بزيادة التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي

وأقر المجلس زيادة شهرية على التعويض مقدراها 30 ألف ليرة سورية بحيث زاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (70 – 79) من 80 ألف إلى 110 ألف، وزاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (40 حتى 69) من 50 ألف إلى 80 ألف.

كما أقرت اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن زيادة قيمتها 30 الف على التعويض الشهري لجرحى العجز الكلي من قوات الدفاع الشعبي لتُصبح قيمة هذا التعويض 110 آلاف ليرة شهرياً،

وستتم تغطية الزيادة لشريحة العجز الكلي من صندوق جريح الوطن. 