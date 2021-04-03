زيادة التقنين والانقطاعات العشوائية للكهرباء في طرطوس : السبب أعطال في مجموعات التوليد البخارية

زادت فترة قطع التيار الكهربائي يوم أمس وهذا اليوم لدرجة غير مسبوقة في مدينة طرطوس وريف المحافظة حيث أصبح البرنامج ساعة وصل وخمس ساعات قطع لكن من النادر التقيد به حيث وصلت وتصل لـ"الوطن" باستمرار شكاوى من معظم المناطق يؤكدون فيها أن التيار ينقطع ضمن ساعة الوصل عدة مرات، هذا إضافة للأعطال التي تحصل نتيجة زيادة الحمولة وانهيار الشبكات وتعرض الكثير من مراكز التحويل للانفجارات والتأخّر في عمليات الإصلاح بسبب قلّة الإمكانات المتوافرة، وهذا مازاد من معاناة المواطنين بشكل كبير جداً.



مصدر موثوق في قطاع الكهرباء أكد أن السبب في زيادة ساعات التقنين يعود لتخفيض الكمية المخصصة لمحافظة طرطوس من الميغاوات نتيجة الأعطال التي تعرضت لها مجموعات التوليد البخارية، ففي بانياس ٤ مجموعات بخارية استطاعة الواحدة ١٧٠ ميغاواط لايوجد في الخدمه سوى واحدة منها وحمولتها ٧٥ ميغاواط وهناك مجموعات خارج الخدمه في محردة والزارة وتشرين.





هيثم يحيى محمد