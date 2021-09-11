زوجة تريد أن تتخلص من زوجها بتوريطه بتجارة المخدرات

ادعت إحدى المواطنات إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق بأن زوجها يقوم بتعاطي وترويج المخدرات في منزله الكائن في محلة (عين ترما) بريف دمشق.



توجهت دورية إلى المكان المذكور وبدلالة الزوجة التي أشارت لمكان تواجد المواد المخدرة عثر على كمية من مادة الحشيش المخدر وحبوب ( الكبتاغون ) المخدرة مخبأة ضمن جدار غرفة الجلوس ، وبالتحقيق مع الزوج أكد عدم علمه بوجود المواد المخدرة ضمن الجدار، وبعد سؤال الزوجة عن كيفية علمها بمكان وجود المواد المخدرة بدأ عليها الارتباك وعثر في جوالها على عدة رسائل نصية مع ابن عمها المتواري وهي تقوم بالتنسيق معه لوضع المواد المخدرة لزوجها للتخلص منه، بسبب خلافات عائلية معه وقيامه بضربها بشكل مستمر، وبالتحقيق معها ومواجهتها بالأدلة اعترفت بما نسب إليها .



تم اتخاذ الإجراء اللازم أصولاً، ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتواري المذكور.