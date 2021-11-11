زهر الدين يسلّم أوراق اعتماده قنصلاً عاماً لسورية في دبي والإمارات الشمالية لدولة الإمارات
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زهر الدين يسلّم أوراق اعتماده قنصلاً عاماً لسورية في دبي والإمارات الشمالية لدولة الإمارات

سلم الوزير المستشار كنان زهر الدين أوراق اعتماده قنصلاً عاماً للجمهورية العربية السورية في إمارة دبي والإمارات الشمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد نائب مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدبي الشيخ راشد القصير خلال لقائه القنصل كنان زهر الدين بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين متمنياً له النجاح في مهامه.

بدوره أكد زهر الدين متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على استمرار التواصل والتعاون لتيسير مصالح وشؤون أبناء الجالية العربية السورية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر اللقاء كل من مدير قسم شؤون الزيارات ومدير قسم الشؤون القنصلية في مكتب دبي والملحقان ساره سليمه وبشرى محمد.