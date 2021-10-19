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زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شرق البحر المتوسط

ذكر المركز الأوروبي لرصد الزلازل أن زلزالا بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر وقع اليوم شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من اليونان.

وبين المركز في تغريدة له على موقع تويتر أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراءه حتى الآن.

من جانبه أوضح مرصد أثينا الوطني اليوناني لديناميكية الأرض أن زلزالا بلغت قوته 1ر6 درجات على مقياس ريختر ضرب شرق البحر المتوسط مشيرا إلى أن الزلزال وقع على عمق 5ر58 كيلومترا من سطح الأرض وعلى بعد 127 كيلومترا جنوب شرق جزيرة كارباثوس دون وقوع خسائر.

وفي مصر سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل زلزالا موقعه شرق البحر المتوسط بقوة أعلى من 6 درجات على مقياس ريختر شعر به سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المصرية.

كما ذكر المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان أن زلزالا وقع في البحر بين جزيرتي قبرص وكريت بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر شعر به سكان لبنان.

وطمأن المركز أنه ما من خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء هذا الزلزال.