زراعة 4679 هكتاراً بمحصول القطن في الحسكة

أنهى فلاحو الحسكة زراعة أراضيهم بمحصول القطن للموسم الحالي لتبلغ المساحة النهائية المزروعة 4679 هكتاراً في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.



وشهدت زراعة القطن للموسم الحالي إقبالاً جيداً من الفلاحين في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي التي تتوافر فيها موارد مائية ثابتة ولا سيما في المناطق الشمالية من المحافظة لتزيد المساحة المزروعة مقارنة بمساحة الموسم السابق بنسبة تقارب الـ 15 بالمئة مشيراً إلى أن القطن من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد الزراعي في المحافظة.



يشار إلى أن المساحة المزروعة بمحصول القطن خلال الموسم الماضي بلغت 3800 هكتار.