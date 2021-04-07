وصول ناقلة نفط إلى بانياس
استشهاد شخص وخطف آخرين في اعتداء لإرهابيي “داعش” بريف السلمية
وزير خارجية بيلاروس يؤكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سورية
أربعة جنود قتلى من الاحتلال التركي وسبعة مصابين بريف الحسكة
الجيش يشن عمليات تمشيط واسعة في البادية السورية
وكالة أمريكية: طريق جديد لحل الأزمة السورية
«لا تدعونا نجوع».. عوائل الفصائل الموالية لتركيا يتظاهرون
انفجار يستهدف موكب تشييع لـ”قسد” في الرقة.. حملات اعتقال بدير الزور.
روسيا وسوريا يحددان السبب الذي يمنع إنشاء مشروعات اقتصادية وتأمين فرص عمل للسوريين
انفجار واشتباكات متبادلة تشهدها جبهات ريف إدلب
انفجار شاحنة تنقل نفط في “رأس العين” على طريق يستخدم للتهريب
دمشق ترد على التقرير الخارجية الأمريكية: أكاذيب مأخوذة من منظمات إرهابية
خروج النسوية العربية من القمقم السلفي
تقرير أمريكي: واشنطن لا تنوي سحب جنودها من سوريا
الرئيس الأسد يترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

زراعة ريف دمشق: انتشار الخنافس بات روتيني وستختفي تدريجياً

انتشرت في معظم منازل العاصمة وريفها أعداداً هائلة من حشرات “الخنافس السوداء”، في حين بينت مديرية زراعة ريف دمشق أن هذه الحشرات لا تسبب ضرر.

وقال عدد من سكان منطقة جرمانا: “إن عدداً من الخنافس السوداء يظهر بشكل مفاجئ خلال ساعات المساء، وهذه الظاهرة شهدناها منذ عام وفي نفس هذه الأيام”.وتم تداول صور توثق انتشار هذه الحشرات من مناطق متفرقة في دمشق وريفها، فمثلا في النبك ومناطق القلمون تظهر الصور أعداد كبيرة من الخنافس على شرفات المنازل.

وأفاد مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة بأن انتشار هذه الحشرات (الخنافس) مازال مقتصر على المنازل لأنها تتبع الضوء.

كما أكد أن انتشارها لا يضر المزروعات وهي تأتي كل عام بمثل هذا الوقت وبات مجيئها روتيني وسرعان ما تبدأ بالتلاشي

أما عن الإجراءات المتبعة فبين زيادة، أن رش المبيدات الحشرية في الطرقات هو من اختصاص البلديات عند رصد أي ظاهرة.

يشار إلى أنه من المتوقع أن تتأثر سوريا بمنخفض جوي بارد اعتباراً من بعد ظهر يوم الجمعة 9 نيسان ويستمر حتى الأحد على فترات، وبالتالي قد تنتهي موجة الحشرات.

يذكر أن دورة حياة الخنفساء قصيرة لا تتجاوز 26 يوماً من البيضة لليرقة ثم إلى الحشرة الكاملة وتنتهي من تلقاء نفسها، ولا تتأثر بالمبيدات الحشرية وفي حال رشها فيكون ذلك خطأ علمي يؤدي إلى القضاء على حشرات نافعة أخرى نحن بحاجتها لإعادة التوازن البيئي، بحسب ما قاله مدير الزراعة السابق خلال انتشار الخنفساء قبل عامين.

 



اثربرس