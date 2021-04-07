زراعة ريف دمشق: انتشار الخنافس بات روتيني وستختفي تدريجياً

انتشرت في معظم منازل العاصمة وريفها أعداداً هائلة من حشرات “الخنافس السوداء”، في حين بينت مديرية زراعة ريف دمشق أن هذه الحشرات لا تسبب ضرر.



وقال عدد من سكان منطقة جرمانا: “إن عدداً من الخنافس السوداء يظهر بشكل مفاجئ خلال ساعات المساء، وهذه الظاهرة شهدناها منذ عام وفي نفس هذه الأيام”.وتم تداول صور توثق انتشار هذه الحشرات من مناطق متفرقة في دمشق وريفها، فمثلا في النبك ومناطق القلمون تظهر الصور أعداد كبيرة من الخنافس على شرفات المنازل.



وأفاد مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة بأن انتشار هذه الحشرات (الخنافس) مازال مقتصر على المنازل لأنها تتبع الضوء.



كما أكد أن انتشارها لا يضر المزروعات وهي تأتي كل عام بمثل هذا الوقت وبات مجيئها روتيني وسرعان ما تبدأ بالتلاشي



أما عن الإجراءات المتبعة فبين زيادة، أن رش المبيدات الحشرية في الطرقات هو من اختصاص البلديات عند رصد أي ظاهرة.



يشار إلى أنه من المتوقع أن تتأثر سوريا بمنخفض جوي بارد اعتباراً من بعد ظهر يوم الجمعة 9 نيسان ويستمر حتى الأحد على فترات، وبالتالي قد تنتهي موجة الحشرات.



يذكر أن دورة حياة الخنفساء قصيرة لا تتجاوز 26 يوماً من البيضة لليرقة ثم إلى الحشرة الكاملة وتنتهي من تلقاء نفسها، ولا تتأثر بالمبيدات الحشرية وفي حال رشها فيكون ذلك خطأ علمي يؤدي إلى القضاء على حشرات نافعة أخرى نحن بحاجتها لإعادة التوازن البيئي، بحسب ما قاله مدير الزراعة السابق خلال انتشار الخنفساء قبل عامين.





اثربرس