زراعة اللاذقية تحدد جدولا لري أشجار ومزروعات الحمضيات

حددت مديرية زراعة اللاذقية جدولا لري أشجار ومزروعات الحمضيات في محافظة اللاذقية.



وقال المكتب الصحفي لمديرية الزراعة في اللاذقية إن: “محافظة اللاذقية شهدت هذا العام هطولات مطرية ضعيفة ما انعكس سلباً على معدل التغذية المائية للسدود”.



وتابعت المديرية: “انخفاض معدلات هطول المطر سينتج عنه شح بالمياه خلال موسم الصيف القادم”.



وأضافت المديرية: “واستعداداً لموجة الجفاف القادمة، تمّ تشكيل خلية أزمة لإدارة الموارد المائية في المحافظة خلال فترة الصيف”.



وأكملت المديرية: “قررت خلية الازمة البدء بإعطاء دورات الري، نظراً لدخول الحمضيات في بداية العقد والحاجة الماسة للري في هذه المرحلة الحرجة التي تحدد كمية الإنتاج لاحقاً”.



ويكون جدول الري بحسب مديرية الزراعة على النحو الآتي: “نهر السن: تمّ فتح قنوات الري بتاريخ 9/5/2021 في مناسيب 26 + 50 وشبكات 3000 هكتار وبتاريخ 11/5/2021 للمنسوب 80.”



أما سد الثورة فسيتم إعطاء الدورة الأولى بتاريخ 15/5/2021 لمدّة 15 يوم، فيما سيتم فتح الري في سد بللوران بتاريخ 15/5/2021 ولمدّة 10 – 12 يوم”.



وسيتم إعطاء الدورة الأولى من الري بسد 16 تشرين بتاريخ 16/5/2021 ولمدّة 20 يوم، أما سد السفرقية “سد صلاح الدين” فسيتم إعطاء الدورة الأولى فيه بتاريخ 17/5/2021 ولمدّة 10 أيام.



وأوضحت المديرية إنه: “تمّ وضع بواكر تابعة لعدّة مديريات تحت تصرّف خلية الأزمة، مهمتها حفر البرك المائية الترابية في أسرّة الأنهار وأراضي الأخوة الفلاحين”.



وشملت محاور البواكر: كلا من محور زغرين بللوران، محور نهر السفرقية ، و محور جبلة، علماً أنّه تمّ الانتهاء من الحفر على محور السرسكية والبدء بمحور زغرين، وبدء الحفر أيضاً على محور السفرقية.





يذكر أن سكان محافظة اللاذقية يعانون من انقطاع المياه لأيام، وعدم تزامن ضخ المياه مع ساعات التغذية للكهرباء، مما يكبدهم مصاريف عالية لشراء صهاريج مياه غير موثوقة المصدر.