زراعة اللاذقية تبدأ الأحد القادم توزيع وبيع الغراس

تبدأ مديرية زراعة اللاذقية يوم الأحد القادم عمليات توزيع وبيع الغراس المثمرة والحراجية على الفلاحين مع الأولوية للمتضررين من الحرائق في خطة توزيع الغراس لهذا العام.



مدير الزراعة المهندس منذر خيربك أوضح أن خطة العام الحالي في توزيع الغراس لها خصوصية نظرا للحرائق التي ألمت بالمحافظة والأضرار الكبيرة الناجمة عنها لافتا إلى أن المديرية حجزت نحو319 ألف غرسة زيتون و60 ألف غرسة حمضيات للتعويض على المتضررين من الحرائق الذين ماتت أشجارهم وفق إحصائيات أولية نظمتها اللجان الحقلية مبينا أن باقي الغراس سيتم توزيعها وفق تعليمات وزارة الزراعة.



ولفت إلى أن إنتاج المشاتل التابعة للمديرية بلغ أكثر من 134ر1 مليون غرسة منها حوالي 358 ألف غرسة حمضيات و462 ألف غرسة زيتون و27 ألف غرسة تفاح إضافة إلى أصناف أخرى جاهزة للتوزيع على الفلاحين.



وأشار إلى أن المديرية وضعت خطة لتنظيم عملية توزيع الغراس حيث تم إعطاء الوحدات الإرشادية الصلاحية بتنظيم قسائم الغراس بشكل مباشر حتى 200 غرسة بالنسبة للأراضي المراد زراعتها لغاية 5 دونمات والتي تمنح قسيمة الغراس بموجب تنظيم تأسيسي ينظم من قبلها بينما تم تكليف دوائر المناطق بإجراء الكشف الحسي على الأرض التي تزيد على هذه المساحة يتم بموجبه منح وثيقة استلام الغراس بدلا من تكبيد المزارع عناء التنقل إلى مدينة اللاذقية ومراجعة مديرية الزراعة لتنظيم هذا الكشف.



وأكد مدير الزراعة أن أسعار الغراس في مشاتل المديرية أقل من أسعارها في المشاتل الخاصة بمعدل 5 أمثال ضمن التوجه الحكومي لدعم الفلاحين فضلا عن نوعيتها الجيدة وخلوها من الأمراض حيث يبلغ سعر غرسة الحمضيات 500 ليرة بينما في المشاتل 2500 ليرة والتفاح بـ 600 ليرة والتفاح المطعم بـ 750 ليرة داعيا المزارعين إلى استلام الغراس المثمرة من مشاتل المديرية لأنها مضمونة واقل تكلفة والتنسيق مع الوحدات الإرشادية حول الجدوى وملاءمة الأرض لأنواع الغراس المطلوبة.



ولفتت المهندسة فداء ابو زينب رئيس مركز فديو الزراعي ضمن تجمع مشاتل الهنادي إلى أن المركز مخصص لإنتاج غراس الحمضيات ويحوي وحده حاليا نحو 140 ألف غرسة مطعمة جاهزة للتوزيع على المزارعين و25 ألف غرسة زفير.



وأشارت إلى أن الغراس موزعة على 4 مجموعات من الحمضيات تضم 16 صنفا منها البرتقال من أصناف البالنسيا وأبوصرة ويافاوي وماوردي وعادي والحوامض من أصناف الماير واليوسفي وانتردوناتو وموناكلو واليوسفي من أصناف ساتزوما ومندلينا وكلمنتين والهجن والليمون الهندي كالكريفون وابوميلو مبينة أن المركز يعمل وفق خطط إنتاج على مدى 3 سنوات بشكل دائم فعند وصول الغرسة إلى عمر 3 سنوات يتم توزيعها على المزارعين.