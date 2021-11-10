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زاخاروفا: واشنطن تحاول زعزعة استقرار الوضع بالقرب من حدود روسيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة تحاول زعزعة استقرار الوضع بالقرب من حدود روسيا.

وذكرت زاخاروفا، أن الولايات المتحدة والناتو يقومان بتشكيل مجموعة قوات متعددة الجنسيات في البحر الأسود، وهذا يزعزع استقرار الوضع بالقرب من حدود روسيا في المنطقة.

وأضافت، خلال تعليقها في موجز صحفي على المعلومات المتعلقة بوجود المدمرة الأمريكية "بورتر" الحاملة للصواريخ الموجهة في البحر الأسود منذ 30 أكتوبر، ووصول سفينة القيادة "ماونت ويتني" الأمريكية إلى هناك في 4 نوفمبر، وكذلك تحليقات القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في 6 نوفمبر. على بعد 100 كيلومتر من الحدود الروسية: "تؤدي هذه الخطوات من جانب الولايات المتحدة إلى تشكيل مجموعة قوات متعددة الجنسيات، وإلى زعزعة استقرار الوضع في منطقة البحر الأسود، وهي المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية".

 


المصدر: نوفوستي