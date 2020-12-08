ريف دمشق: 35 إصابة بالتهاب الكبد في مدرسة بقطنا

أعلن مدير الصحة المدرسية بريف دمشق عدنان نعامة تسجيل 35 إصابة بالتهاب الكبد الإنتائي في مدرسة ميخائيل سمعان بقطنا في ريف دمشق.



وأكد نعامة أن حالات الإصابة ضمن الحدود الطبيعية ولم تصل لمرحلة الوباء وهي نسبة قليلة مقارنة بمدرسة تعداد طلابها 3000 طالب، وبين أن مصادر المياه حللت جميعها وأظهرت النتائج خلوها من التلوث.



نعامة أوضح أن المرض لا ينتقل عن طريق التنفس و إنما عن طريق الجهاز الهضمي والماء الملوث والغذاء الملوث.



وعن الإجراءات التي اتخذتها الصحة المدرسية قال نعامة إنها تجلت بتخصيص فريق من الصحة المدرسية للإشراف على تعقيم وتطهير المدرسة بشكل يومي وتأمين أدوات للتعقي





