ريف حلب.. إصابة مسلحين تابعون للاحتلال التركي إثر اندلاع الاشتباكات فيما بينهم

أُصيب عدد من مسلحي المجموعات التابعة لقوات الاحتلال التركي، إثر اندلاع الاشتباكات فيما بينهم مجدداً في المناطق التي يحتلونها في ريف حلب الشمالي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في ريف مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، بين مسلحين من “فرقة الحمزات” وآخرين مما يسمى “لواء سمرقند” التابعين للاحتلال التركي.



وأضاف “المرصد” أن سبب الاشتباكات خلافات على تمرير شحنات مخصصة للتهريب من مناطق ريف حلب التي تسيطر عليها هذه المجموعات المسلحة إلى الطرف المقابل الذي تسيطر عليه ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” ما تسبب بوقوع جرحى بين الطرفين.



واعتقل سابقاً مسلحو “فرقة الحمزة” قيادياً عسكرياً في صفوف الفرقة، بأمر من المتزعم العام للفرقة “سيف أبو بكر”، وذلك بالقرب من قرية تل بطال في ريف حلب الشمالي.