ريف حلب.. إصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في المناطق التي تحتلها تركيا

أصيب شخصان جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة جرابلس التي تحتلها تركيا والمجموعات المسلحة التابعة لها في ريف حلب الشمالي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجرت اليوم الاثنين، في قرية العمارنة الواقعة في ريف جرابلس عبوة ناسفة، مما أدى لإصابة شخصين بجراح.



وفي سياق متصل، أضاف “المرصد” أنه قُتل أمس الأحد، مسلح مما يسمى بـ”الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي في المدينة ذاتها، وذلك نتيجة عملية اغتيال طالته، مشيراً إلى أن مسلحين مجهولون يستقلون سيارة من نوع “سانتافيه” اعترضوا المسلح وحاولوا اختطافه، وعند عدم تمكنهم من اختطافه عمدوا إلى إطلاق النار عليه، وقتلوه، بالإضافة إلى إصابة والده، وذلك على طريق تل شعير – عين البيضا في منطقة جرابلس شمالي شرقي حلب.



وتشهد المناطق التي تحتلها تركيا شمالي سورية حالة فلتان أمني أودت بحياة العديد من المدنيين والمسلحين التابعين لها، إلى جانب الانتهاكات التي تمارسها المجموعات المسلحة التابعة لها بحق المدنيين، بأوامر منها لإجبارهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم وتهجيرهم منها.