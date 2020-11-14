ريف الحسكة.. مقتل أكثر من 10 مسلحين من المجموعات التابعة للاحتلال التركي و”قسد”

قُتل أكثر من 10 مسلحين من المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي والمجموعات المسلحة المدعومة من الاحتلال الأمريكي، على إثر اشتباكات اندلعت بين الطرفين في ريف الحسكة الشمالي.



ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادر أهلية أنه اندلعت اشتباكات بين الطرفين، جاءت بعد عملية تسلل مسلحين من ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في قرية أم شعفة على محور تل تمر ريف رأس العين الجنوبي الشرق.



وأضافت المصادر أن مسلحي “فرقة السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي، تمكنوا من صد الهجوم، بعدما نجحوا باستهداف سيارة لهم بصاروخ موجه، ما أدى إلى احتراقها بالكامل ومقتل 14 عنصر من ميليشيا “قسد”.



ولفتت المصادر إلى أن مسلحين من “السلطان مراد”، قتلا خلال العملية في قرية أم شعفة.



وفي وقت سابق، نفذت المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي قصفاً تسبب بقطع الطريق الواصل بين بلدتي تل تمر وأبو رأسين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، بعد استهداف الريف الغربي للبلدة بقذائف المدفعية والهاون.



وتشهد مناطق شمالي شرق سورية، اشتباكات متبادلة بين المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي وأخرى مدعومة من الاحتلال الأمريكي.