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ريف الحسكة.. الاحتلال التركي ومسلحيه يقتحمون منازل المدنيين ويستولون عليها

اقتحمت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة له منازل المدنيين بمدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، واستولت عليها بعدما طردت أهلها منها.

ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصادر أهلية أن المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي اقتحمت منازل المدنيين في قرية المسجد التي تحتلها تركيا في ريف رأس العين واستولت عليها وسرقت محتوياتها.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات استيلاء المسلحين على المنازل ترافقت مع تخريب متعمد لممتلكات الأهالي الذين تم تهجيرهم منها بالقوة.

وتعمد قوات الاحتلال التركي والمجموعات التابعة لها في كافة المناطق التي تستولي عليها في سورية على ممارسة كل أشكال الانتهاكات بحق المدنيين التي تهدف إلى إجبارهم على ترك منازلهم وتهجيرهم منها، من قصف وسرقات وخطف واستيلاء على ممتلكاتهم.