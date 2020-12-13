ريف إدلب .. “النصرة” تسرق ما تبقى من السكة الحديدية الواصلة بين حلب واللاذقية

قالت مصادر محلية في ريف إدلب إن مسلحي “هيئة تحرير الشام” الواجهة الحالية لتنظيم “النصرة” في إدلب بدؤوا بعملية تفكيك ما تبقى من السكة الحديدية التي تصل بين محافظتي حلب واللاذقية ضمن مناطق سيطرة المسلحين في ريف إدلب.



وأكدت المصادر أن مسلحي “النصرة” قاموا بإدخال معدات هندسية من معبر باب الهوى في ريف إدلب الشمالي بوجود فنيين مختصين بالأعمال الهندسية.



حيث أعلنت “النصرة” عن حاجتها لعمال من أهالي ريف إدلب للعمل بتفكيك ما تبقى من السكة الحديدية بالقرب من الطريق الدولي الـ M4.



يشار إلى أن المجموعات المسلحة ومنذ عام 2015 قامت بسرقة السكك الحديدية في مناطق متعددة من ادلب إضافة إلى سرقة أكبال كهربائية وتفكيك محطة زيزون الحرارية وبيعها إلى تجار أتراك.



باسل شرتوح