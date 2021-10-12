ريابكوف: الاتهامات الأمريكية لموسكو حول إمدادات الغاز (وقحة)

أكدت وزارة الخارجية الروسية رفضها الاتهامات الأمريكية “الوقحة” لموسكو باستخدام إمدادات الغاز أداة للضغط.



ونقلت وكالة نوفوستي عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله اليوم تعليقا على تصريحات لممثلي الإدارة الأمريكية بأن موسكو تستخدم إمدادات الغاز أداة للضغط هذا كلام وقح وعديم الحياء يواصلون فيه تكرار مثل هذه الاتهامات كالأسطوانة المشروخة.. نحن لم نستخدم أبدا توريد الطاقة كوسيلة للضغط.



وأشار ريابكوف إلى أن الاتهامات ضد روسيا والتي يتم نشرها على نطاق واسع ليست إلا جزءا من حرب إعلامية يواصل الغرب شنها ضد موسكو في اتجاهات عديدة.



وأضاف ريابكوف سيستمرون في اتهامنا بكل شيء لكن موسكو تعمل باستمرار لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة.



وارتفعت أسعار الغاز في القارة الأوروبية بشكل كبير في الآونة الأخيرة لتسارع واشنطن إلى اتهام موسكو بالمسؤولية عن ذلك الأمر الذي نفته روسيا بشدة.