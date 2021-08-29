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رويترز: طالبان في انتظار الإشارة الأخيرة من الأمريكيين لتولي السيطرة الكاملة على مطار كابل

نقلت رويترز عن مسؤول بحركة طالبان الأفغانية اليوم الأحد أن الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان والقوات الأمريكية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابل على وجه السرعة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نحن في انتظار الإشارة الأخيرة من الأمريكيين لنتولى بعدها السيطرة الكاملة على مطار كابل".

وأضاف أن الحركة التي سيطرت على العاصمة كابل يوم 15 أغسطس بعد تقدم خاطف، لديها فريق يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين مستعد لإدارة المطار.

من جه أخرى، قال مسؤول أمني غربي بمطار كابل لـ"رويترز" اليوم الأحد إنه لم يبق سوى نحو ألف مدني في المطار مع دخول القوات الأمريكية المرحلة الأخيرة لعملية الإجلاء.

وأضاف المسؤول أن حجم الحشود عند بوابات المطار تراجع بعد تحذير من هجوم آخر وشيك.

 


المصدر: "رويترز"