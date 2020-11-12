روسيا : منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فقدت مصداقيتها وقد نفكر بالانسحاب منها

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه في حال استمرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإصدار قرارات ضد الدول غير المرغوب بها بالنسبة للدول الغربية، فإن بلاده قد تفكر بالانسحاب من المنظمة.



ونقلت عن نيبينزيا قوله: “تخيلوا لو أننا انسحبنا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سيقولون: “هذا المطلوب إثباته”، ولكن إذا فقدت كل مصداقيتها تماماً وأصبحت مجرد مكان لإصدار القرارات المتعلقة بالأنظمة غير المرغوب فيها، فمن المحتمل أن نفكر في الأمر”.



وأضاف على أنه “لكننا لا نقوم بمثل هذه التحركات المفاجئة – بشأن الخروج من هناك… ولا نوصي الآخرين بفعل ذلك”.



واستشهد المندوب الروسي بالوضع حول سورية واتهامات ضد الدولة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، دون وجود أدلة مثبتة.



وأكد الدبلوماسي الروسي، في الوقت نفسه، أن روسيا بشكل عام تعتبر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية منظمة مهمة قائلاً: “ربما يتعين علينا فصل منظمة الدول الأعضاء عن الأمانة العامة التقنية الذي يعد الجهاز التنفيذي لهذه المنظمة، إننا لا نقول إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها ليست ضرورية أو مهمة”، لافتاً إلى أنها “أصبحت أداة أساسية لمنع إنتاج الأسلحة الكيميائية واستخدامها، وقد فعلت الكثير في هذا المجال، وقد فازت بجائزة نوبل”.



وسبق أن نشرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العديد من التقارير التي تتهم خلالها الدولة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية دون وجود أدلة كافية، إضافة إلى التسريبات التي تم الكشف عنها التي تؤكد بوجود جهات تعمل على تسييس تقارير المنظمة لصالح مشاريع دول غربية ضد سورية.