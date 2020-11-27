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روسيا توجه رسالة إلى أمريكا.. «واشنطن تقف بشكل مباشر وراء ظهور التنظيمات الإرهابية في سوريا»

أعادت روسيا بتوجيه رسائلها إلى أمريكا، حول التدخل في سوريا، حيث اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن بالوقوف «بشكل مباشر» وراء ظهور التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وقال لافروف خلال محادثات أجراها مساء أول من أمس مع نظيره العراقي فؤاد حسين إن «الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن ظهور التهديدات الإرهابية في سوريا وعدد من بلدان المنطقة، لإيجاد ذريعة تبرر وجودها العسكري بحجة محاربة الإرهاب».

وأوضح الوزير الروسي أن بلاده «تنطلق في تقييماتها للوجود العسكري الأميركي في سوريا وبلدان أخرى من مواقف حكومات تلك البلدان»، لافتا إلى أن «قرار واشنطن إرسال قوات إلى سوريا من دون موافقة حكومة دمشق مثل انتهاكاً فجاً للقانون الدولي»، مشيراً إلى أن «الأميركيين يحاربون تهديداً إرهابياً صنعوه بأنفسهم إلى حد كبير، وهذا التقييم ينطبق على سوريا والعراق وأفغانستان ».

لافروف اعتبر تدخل الولايات المتحدة بأنه لم «يؤد إلى تحسين الظروف في سوريا أو العراق بل خلف مشكلات، يضطر مواطنو تلك الدول وحكوماتها حالياً، إلى بذل جهود كبرى لتجاوزها».

لافروف كشف أن بلاده ترفض أيضاً فكرة «إنشاء محاكم خاصة بالإرهابيين الذين نشطوا في سوريا، وقال إن على الغرب «أن يمتنع عن إثارة سجالات قانونية حول قضية محاكمة المسلحين الإرهابيين، بما في ذلك عناصر تنظيم «داعش» الذين شاركوا في الأعمال العدائية في سوريا والعراق وبلدان أخرى».

وكانت موسكو أعلنت أكثر من مرة في السابق، أنها لن تسمح بتمرير أي مشروع قرار في مجلس الأمن يتيح إقامة محكمة دولية خاصة بجرائم الإرهاب في سوريا.