روسيا تنشر قواتها في الجولان "لمنع أي هجوم إسرائيلي"

أفادت صحيفة إسرائيل هيوم اليوم، أن روسيا نشرت قواتها في الجولان على الأراضي السورية "لمنع أي هجوم إسرائيلي" .

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الروسية ووزارة الدفاع الروسية، فقد قررت موسكو إرسال قواتها إلى مرتفعات الجولان، وستقوم القوات الروسية بدوريات مع الجنود السوريين مباشرة على خط برافو الذي يفصل حاليًّا بين القوات السورية والإسرائيلية في المنطقة.

وقال أحد قادة الألوية الروسية لوكالة ريا نوفوستي الروسية إن مناورات مشتركة تجري حاليًّا بين الجيشين الروسي والسوري.

وقال المسؤول العسكري الروسي "إن الغرض الأساسي من هذه التدريبات هو التدريب على عمليات الرصد والحماية والإخلاء، والتعزيزات التكتيكية، وصد هجمات العدو، ومهمتنا هي مراقبة وقف إطلاق النار وإظهار الوجود العسكري الروسي وحماية الجيش الروسي".