روسيا تكشف علاقة وجودها في سورية باغتيال سفيرها في تركيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن أوساطاً معينة أججت الأجواء السلبية “حول إجراءاتها في سورية ” قبيل اغتيال السفير أندريه كارلوف، في تركيا بعملية إرهابية عام 2016.



وأبدت الوزارة في بيان نشرته أمس الثلاثاء على موقعها ارتياحا أن ” النظامين الأمني والقضائي التركيين أصدرا في نهاية المطاف قرارا حول هذا الحادث المأساوي، الذي ترك أثرا ثقيلا في تاريخ العلاقات الروسية التركية الحديثة”.



وشدد بيان الوزارة : “لا نزال ننطلق من أن مسؤولية كبيرة عن هذه الجريمة تتحملها أوساط معينة قامت قبيل اغتيال كارلوف بتأجيج مصطنع للأجواء السلبية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إجراءات روسيا في سورية”.



يذكر أنه تم اغتيال السفير المفوض فوق العادة كارلوف أثناء افتتاح معرض فني في العاصمة التركية في 19 ديسمبر 2016، وقتل منفذ العملية على يد رجال الأمن في مكان الحادث.



وأصدرت محكمة تركية، في وقت سابق اليوم، قرارات بحق 28 متهما في إطار قضية اغتيال كارلوف قالت إنهم منتمون إلى تنظيم المعارض والداعية المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن.





المصدر: RT