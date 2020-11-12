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روسيا تفتح ممثلية تجارية في دمشق

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن بلاده بصدد إنشاء ممثلية تجارية بدمشق في سوريا خلال العام الجاري، وتم نشر القرار بهذا الصدد أمس الأربعاء على البوابة الرسمية للحكومة الروسية بحسب وكالة سبوتنيك.

وذكرت الوكالة أن تعليمات صدرت إلى وزارة التجارة والصناعة الروسية لتأكيد هيكل وموظفي الممثلية التجارية في دمشق.

وكانت روسيا أعلنت انها تبرعت بمبلغ مليار دولار لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وبعض القطاعات الحيوية في سوريا، كما تمّ توقيع اتفاقيات تجارية مع الحكومة السورية في إطار مؤتمر اللاجئين المنعقد في دمشق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الإثنين الماضي عن سعي ببلاده لتطبيع الوضع في سوريا، لعودة الأوضاع إلى طبيعتها وتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.