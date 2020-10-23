روسيا تعلن أنها لن تسمح بتبني مجلس الأمن لقرار بحق سورية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن مجلس الأمن سيتبنى قراراً بشأن سورية تم وضعه على أساس تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيراً إلى أن روسيا لن تسمح به.



وقال فيرشينين، في كلمة بمجلس الاتحاد الروسي: “إن روسيا لن تسمح بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار بشأن سورية، تم وضعه على أساس تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” مؤكداً أن موسكو تعتزم العمل مع الدول الأخرى في هذا الموضوع، وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.



ويأتي ذلك بعدما وصل تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن سورية إلى مجلس الأمن الدولي، حيث أكد فيرشينين، أنه لا يستبعد أن يقترح الجانب الأمريكي بالتبني على أساسه، مشيراً إلى أن “القرار غير مقبول على الإطلاق” حول الأسلحة الكيميائية ضد سورية.



وشدد الدبلوماسي الروسي، على أنه “من الواضح إلى أين سيقودنا مثل هذا القرار، لا يمكننا أن نسمح بصدوره، ولا يمكننا أن نوافق على ذلك، سنعمل بنشاط مع الدول الأخرى، لمنع الأمريكيين من الحصول على الأغلبية في مجلس الأمن الدولي”.



يشار إلى أنه سبق أن تم الكشف عن تسريبات تكشف عدم صحة التقارير الصادرة بحق سورية والتي تزعم استخدام الدولة السورية السلاح الكيميائي.