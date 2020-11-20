فوارق سعرية في المحروقات البدائية بين منطقة وأخرى "شرق الفرات"
تركيا تنشئ قاعدة ملاصقة لـ "M4".. معطيات لمعركة وشيكة شمال الرقة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد سيادة السوريين في الجولان المحتل
الرئيس الأسد يوجه رسالة الى عون
سوريا مقبلة على تطورات جديدة
تجدّد الاعتداءات الإسرائيليّة في العمق السوريّ: رسائل الردع المتصدّع
حول مسابقة "حكايتي"
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بقذائف المدفعية على القرى بريف الرقة الشمالي
الاحتلال الأمريكي يخرج رتلاً من الآليات من الأراضي السورية إلى العراق
إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
طفل ضحية بانفجار لغم في ريف حلب الشمالي الشرقي
استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي بقصف إسرائيلي
عودة 139 لاجئاً سورياً خلال ٢٤ ساعة الماضية.
في ذكرى أول تفجير .. إدارة المركبات في حرستا حكاية إرادة وصمود
الاحتلال الأمريكي يُخرج من الأراضي السورية خلال يوم واحد أكثر من 100 صهريج نفط

روسيا تعتزم بيع طائرات ركاب لسوريا

كشف وزير النقل في الحكومة السورية “زهير هزيم” عن عقد موقع مع روسيا لشراء طائرات ركاب روسية، إذ تم دفع ٣٠٠ ألف دولار أمريكي لروسيا.


وأوضح هزيم في كلمة أمام مجلس الشعب، أن «هناك قرض روسي جديد وسوف نسعى لشراء طائرات ركاب روسية حديثة، علماً أن المعمل أغلق البيع حتى عام 2023 لكن سوف نسعى»، بحسب صحيفة (الوطن).

وأضاف أن «وزارة النقل السورية تعمل على إدخال ثلاث طائرات في الخدمة، حيث تسعى لجلب محركات لها».

وكان السفير الروسي في دمشق “ألكسندر كينشاك”، أعلن في عام ٢٠١٨، أن الحكومة السورية بدأت مفاوضات مع روسيا حول شراء دفعة من طائرات ركاب من طراز “إم إس-21″.

وكشفت مصادر في مؤسسة “السورية للطيران”، في وقت سابق من العام الحالي لصحيفة (البعث) أن المؤسسة أنفقت مئات ملايين الليرات كتكاليف رحلات بدون ركاب، بحجة التقيد بـ “معايير عالمية”.
وتمتلك سوريا ٣ طائرات مدنية تشكل أسطولها الجوي، كما تعتمد السلطات على شركات طيران خاصة، أبرزها “أجنحة الشام”.

يذكر أن معظم شركات الطيران العالمية أوقفت رحلاتها فوق سوريا، بسبب الحرب بعد ٢٠١١، وفرض عقوبات على السلطات السورية.