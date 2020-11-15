روسيا تطلق قريبًا قمرًا مختصّصًا في مراقبة المناخ

تستعدّ روسيا لإطلاق قمر “أركتيكا-إم” الصناعي في شباط المقبل، وهو أول قمر من نوعه يراقب مناخ وبيئة القطب الشمالي.



ومن المقرر إطلاق الصاروخ الحامل “سويوز-2.1 بي” والقمر الصناعي “أركتيكا-إم” من قاعدة بايكونور في 28 شباط المقبل، بحسب ما أوردت وكالة سبوتنيك.



وكان المتحدث باسم وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” قد أعلن في الشهر الماضي أن إطلاق “أركتيكا-إم” قد تأخر حتى عام 2021 بسبب الحاجة إلى فحوصات إضافية، حيث كان من المقرر إطلاقه في كانون الأول 2020.



ويتضمن برنامج الفضاء الفدرالي لسنوات 2016-2025 إطلاق ثلاثة أقمار صناعية من نوع “أركتيكا-إم” أعوام 2023 و2024 و2025. هذه الأقمار ستغطي المناطق غير المرئية للأقمار من نوع “اليكترو-إل” التي تجمع معلومات عن المناخ.



وبعد إطلاق قمريْن من نوع “أركتيكا-إم”، ستحصل مراكز الأرصاد الجوية على معلومات دقيقة وواسعة تسمح لها بتحسين دقة التنبؤات للطقس، وظاهرة التغيرات المناخية.