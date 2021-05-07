روسيا ترد على الولايات المتحدة بأن القوات الروسية فقط هي موضع ترحيب في سورية

ردت روسيا على تقرير للبنتاغون ينتقد تصرفات القوات الروسية في سورية.



في أعقاب تقييم للكونجرس الأمريكي حول سير عملية العزم الصلب ضد الإرهاب. والذي اتهمت فيه القوات الروسية بخرق “عمليات منع الاشتباك” في شمال شرق سورية.



وأوضح التقرير، الذي يغطي الربع الأول من عام 2021، أن الانتهاكات الروسية تضمنت “إضافة مركبة إضافية إلى الدوريات المرتبة مسبقاً”. فضلاً عن “عدم تقديم إخطار مناسب بنقل طائرات عسكرية وطائرات مقاتلة من روسيا إلى سورية”.



لكن سفارة روسيا في واشنطن قالت إن قوات بلادها موجودة في سورية بناء على طلب السلطات السورية على عكس القوات الأمريكية.



وعليه، غردت على تويتر “نود تذكير” الولايات المتحدة بأن “وجودها العسكري في سورية غير قانوني في المقام الأول”.



لذا”ليس للولايات المتحدة أي حق في انتقاد التصرفات المشروعة للقوات المسلحة الروسية التي تعمل في سورية بدعوة من الحكومة السورية”.



ورداً على تقييم البنتاغون، أكدت موسكو موقف الكرملين بشأن وجود روسيا في سورية. ووصفت دورها في سورية بأنه “مساعدة للحكومة الشرعية” و “مساعدة الأطراف السورية في بدء حوار سياسي”.



وذكرت وكالة “تاس”وكالة الأنباء الروسية الحكومية أن “الولايات المتحدة، على عكس روسيا، موجودة في سورية بدون دعوة من حكومة ذلك البلد”.