روسيا تخصص مليار دولار لإعادة بناء منشآت في سورية

أعلن رئيس مقر التنسيق بين الوكالات الروسية السورية لعودة اللاجئين ميخائيل ميزينتسيف، أن روسيا وقعت مع سورية 8 مذكرات تفاهم حول الطاقة والجمارك والتعليم.



وقال ميزينتسيف، اليوم الأربعاء: “روسيا وسورية ستوقعان 8 مذكرات تعاون في مجالات الطاقة والاتحاد الجمركي والأنشطة التعليمية” وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.



وأضاف على هامش المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين إلى سورية، أنه “قد تم بالفعل توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات بين الإدارات الروسية والسورية، وسيتم التوقيع على 8 اتفاقيات أخرى على هامش هذا المؤتمر، في مجالات الطاقة والاتحاد الجمركي والأنشطة التعليمية، مما سيفتح بلا شك آفاقاً جديدة لتطوير العلاقات ذات المنفعة المتبادلة وتعزيز الشراكات على المنصات بين الإدارات وبين الدول، لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى وطنهم”، موضحاً أن روسيا ستخصص مليار دولار لترميم الشبكات الكهربائية والمجمعات الصناعية ومشاريع إنسانية أخرى في سورية.



ويأتي حديث ميزينتسيف، على هامش المؤتمر الذي انطلق اليوم الأربعاء، حول عودة اللاجئين السوريين إلى سورية، حيث تم خلال المؤتمر الحديث عن جهود الدولة السورية لتأمين أبسط مستلزمات الحياة للاجئين الراغبين بالعودة إلى سورية، إلى جانب الحديث عن الصعوبات التي تواجهها الدولة السورية في هذا الخصوص نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سورية.