روسيا: تحضيرات لهجوم كيميائي في إدلب يوم القسم

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا العقيد البحري "فاديم كوليت" أمس عن تحضيرات من قبل المسلحين لمحاكاة هجوم كيميائي في منطقة خفض التصعيد "إدلب".



وقال كوليت للصحفيين: "الإرهابيون يخططون لتنظيم محاكاة هجوم كيميائي على خط التماس في محيط بلدتي سراقب وخان شيخون بمشاركة المنظمة الإنسانية الزائفة الخوذ البيضاء ووسائل الإعلام المحلية لتصوير التمثيلية من أجل اتهام القوات الحكومية السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين".



وبحسب كوليت فإن الهجوم سيكون بتاريخ 17 تموز الحالي، اليوم المحدد لأداء الرئيس القسم الدستوري.