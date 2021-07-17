روسيا: تحضيرات لهجوم كيميائي في إدلب يوم القسم
اشتباكات عنيفة بين الفصائل الشعبية وقسد في دير الزور
مسؤول صيني رفيع المستوى يزور دمشق اليوم
تركيا تحضر لنقل مرتزقتها السوريين إلى أفغانستان
لصوص تركيا يواصلون التنقيب عن الآثار وسرقتها في رأس العين
المقداد يستقبل وفدا إيرانيا
جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة في جرابلس بريف حلب
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من المدنيين من بلدتي الحصان والجنينة بريف دير الزور
تركيا تحشد قواتها في إدلب.. هل تنهار نتائج أستانا 16؟
فاينانشيال تايمز: إعادة دول أوروبية علاقاتها مع دمشق تضعف موقف الاتحاد الأوربي
واشنطن تنشر منظومة دفاع جوي في حقل "كونيكو"
وفد عسكري أمريكي في الرقة
مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون عدداً من المدنيين بريفي الرقة وحلب
ميليشيا (قسد) تقتحم عدداً من القرى بريف الحسكة الجنوبي بغطاء جوي أمريكي
الاحتلال الأمريكي يدخل 48 آلية محملة بأسلحة وذخائر من الأراضي العراقية إلى قواعده بريف الحسكة

روسيا: تحضيرات لهجوم كيميائي في إدلب يوم القسم

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا العقيد البحري "فاديم كوليت" أمس عن تحضيرات من قبل المسلحين لمحاكاة هجوم كيميائي في منطقة خفض التصعيد "إدلب".

وقال كوليت للصحفيين: "الإرهابيون يخططون لتنظيم محاكاة هجوم كيميائي على خط التماس في محيط بلدتي سراقب وخان شيخون بمشاركة المنظمة الإنسانية الزائفة الخوذ البيضاء ووسائل الإعلام المحلية لتصوير التمثيلية من أجل اتهام القوات الحكومية السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين".

وبحسب كوليت فإن الهجوم سيكون بتاريخ 17 تموز الحالي، اليوم المحدد لأداء الرئيس القسم الدستوري.