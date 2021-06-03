روسيا: الحالة الأمنية تعرقل عودة سفارتنا في طرابلس الغرب

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا ستطرح خلال اتصالاتها المستقبلية مع السلطات الليبية مسألة الضمانات الأمنية حتى تتمكن سفارتها في طرابلس الغرب من استئناف عملها.



كما أكد بوغدانوف، في مؤتمر صحافي على هامش منتدى «سان بطرسبورغ» الاقتصادي الدولي في روسيا: أنه «لا يوجد حالياً موعد نهائي، لكننا نعمل على معالجة هذه القضية، الأمر ليس بهذه البساطة، فالأهم هو موضوع الأمن».



وكانت سفارة موسكو في طرابلس الغرب قد تعرّضت في 2 تشرين الأول 2013 لهجوم مسلح، لم يسفر عن سقوط ضحايا، وأعقبه إجلاء روسيا لدبلوماسيّيها.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن بوغدانوف أجرى اتصالاً، أمس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، يان كوبيتش.



وأضافت أنه: «تم إجراء تبادل شامل لوجهات النظر حول تطور الوضع في ليبيا وما حولها في سياق تنفيذ خارطة الطريق للتسوية التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في تشرين الثاني 2020».



كما تم التطرق إلى القضايا «المقرر عقدها في 23 حزيران من هذا العام في برلين (...) أي الاجتماع الوزاري لاستعراض تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في كانون الثاني 2020».



ومن المرتقب أن يزور كوبيتش موسكو الشهر الحالي.