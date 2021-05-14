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روحاني يتحدث عن مشروع سكة الحديد مع العراق سيربط إيران بسوريا والمتوسط

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن مشروع ربط شبكة السكك الحديدية بين مدينتي شلمجه في إيران والبصرة في العراق مشروعا مهما للغاية.

وأضاف، اليوم الخميس، أن المشروع سيربط إيران بالعراق وسوريا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددا على أن المشروع سيساهم في تحقيق تغيير كبير في المنطقة.

 وجاء تصريح الرئيس الإيراني في كلمة له خلال مراسم أقيمت اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس في الأسبوع الـ67 لافتتاح المشاريع الوطنية، وفي إطار تحقيق شعار “قفزة الإنتاج”.

وأشار إلى أن مدن عبدان وشلمجه وخرمشهر تقع في منطقة استراتيجية ذات أهمية كبيرة، معربا عن أمله بأن “نشهد تغييرا كبيرا في المنطقة من خلال الاتفاق الذي حصل مع العراق حول ربط شبكة سكك الحديد بين مدينتي شلمجه والبصرة”.

وأكد روحاني أن ربط شبكة سكك الحديد بين إيران والعراق وسوريا سيوفر الأساس أمام ربط إيران بالبحر الأبيض المتوسط، والذي يحظى ببالغ الأهمية، وقال إن الحكومة تتابع هذا المشروع على الصعيدين السياسي والعملياتي، على أن يكمل في السنوات القادمة.

 

 



المصدر: ارنا