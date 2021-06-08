رقابة ريف دمشق تنشط ب/28 /ضبطاً تموينياً

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق / 28/ضبطاً تموينياً طالت محلات بمنطقة جديدة عرطوز و ضاحية قدسيا، بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر، و المخابز التموينية في منطقة يبرود و حفير الفوقا بمخالفة النقص بالوزن و سوء صناعة الخبز، وطالت الضبوط أيضاً مؤسسة مواد غذائية بمنطقة عربين بمخالفة عدم وجود مواصفات على مادة زيت الزيتون بكمية ١٢٠ عبوة، ومعملاً للمنظفات و الشامبو بمنطقة جرمانا بمخالفة الغش في صناعة الشامبو بإعادة تعبئة العبوات القديمة بكمية ٣٠٠عبوة، و معملاً في منطقة صحنايا بمخالفة وضع لصاقة قابلة للإزالة.