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رقابة دمشق تلاحق محتكري السكر وتضبط مستودعا بداخله /٣٠/طنا من السكر و حليب بوردة

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق مستودعاً بباب شرقي كمية يحتوي/ 30 /طنا من مادة السكر بمخالفة احتكارها وحجبها عن السوق انتظاراً لتحسن السعر بغية الحصول على مرابح اضافية

وذكر يوسف مراد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق ان الكميات تم حجزها و تسليمها أصولاً الى المؤسسة السورية للتجارة وأشار مراد الى ضبط مستودع للمواد الغذائية بمنطقة باب شوقي بمخالفة حيازة كمية/ 7.5/طن من مادة حليب البودرة تحمل لصاقة انتاج قابلة للازالة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨لعام ٢٠٢١.