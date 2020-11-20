رقابة اللاذقية تغلق محطات وقود لارتكابها مخالفات ومنشأة بداخلها مواد منتهية الصلاحية

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية ثلاث ضبوط بحق ثلاث محطات محروقات بمخالفة التصرف بالاحتياطي الإستراتيجي لمادة المازوت وتم إغلاقها وإحالة الضبوط إلى القضاء المختص أصولاً



وذكر سامر السوسي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية أن الضبوط طالت محطات محروقات الشحرور بمخالفة التصرف بكمية ٧٤٦٦ ليتر و محروقات الساحل بمخالفة التصرف بكمية ٢٤٨٩ ليتر و الصقور لتصرفها بكمية ١٤٩٦ ليتر.



وأضاف أنه تم أيضاً في المنطقة الصناعية بجبلة ضبط منشاة لصناعة مواد غذائية تحتوي على مواد منتهية الصلاحية تشمل السمن النباتي بكمية ١٨٦٠ كغ وتم سحب عينات من المواد المعدة للبيع لبيان مطابقتها للمواصفات القياسية وتشميع المنشاة وإحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً