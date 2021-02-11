رفع قيمة الوجبات الغذائية في مرفأ طرطوس.. و88 مسرحاً يعودون لعملهم

استجابة للمطالب العمالية التي تم طرحها مؤخراً في المؤتمر السنوي لنقابة عمال النقل البحري والجوي في طرطوس، قامت مديرية إدارة مرفأ طرطوس برفع قيمة الوجبة الغذائية لعمال مجمع التحميل والتفريغ العاملين بنظام عمل 12 ساعة إلى 1050 ليرة في اليوم، ورفع قيمة الوجبة الغذائية للعاملين بنظام مناوبات 24 ساعة إلى 600 ليرة في اليوم،إضافة لدفع كافة تكاليف العمليات الجراحية التي أجريت خلال الفترة الانتقالية للطبابة.



وقال رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي في طرطوس فؤاد حربا : إن رفع قيمة الوجبة الغذائية ينعكس إيجاباً على وضع العامل ومعيشته حيث يحصل في نهاية الشهر على ما يشبه راتب ثاني يحسن من مصدر دخله، منوهاً بالتجاوب الكبير الذي تقوم به مديرية إدارة مرفأ طرطوس ممثلة بمديرها الكسي تكاتشينكو وتجاوبه لتلبية المطالب العمالية المحقة.



وأشار حربا إلى أنه تم الاتفاق على تنسيق اجتماعات أخرى لحلّ مجمل الأمور العالقة وتلبية جميع المطالب العمالية المحقة وتحسين متممات الراتب كطبيعة العمل، الحوافز الانتاجية، طبيعة المخاطر، تعويض العمل الإضافي، حوافز المشولات، المكافآت التشجيعية، ناهيك عن متابعة العمل المشترك بهدف الوصول إلى الازدهار المرجو فيما يخص العمل والعمال.



كما لفت حربا إلى عودة 88 عاملاً من كوادر المرفأ إلى عملهم بعد انتهاء مهامهم الوطنية في صفوف الجيش العربي السوري، مبيناً أنه من بين العمال المسرحين المهندس والفني وخفراء ضابطة وعمال إنتاج وسائقين.



وأشار حربا الى أنه تقديراً لخدمتهم وتلبيتهم نداء الواجب الوطني تقرر إخضاع عدد منهم للتدريب واستدراك مافاتهم من معلومات ضرورية، إضافة لمنحهم ميزة اختيار مكان العمل في المرفأ حسب رغبتهم، مع المحافظة على كامل حقوقهم في المرفأ من بطاقة تأمين صحي والأجر المتحول والحوافز وغيرها من الميزات.







صفاء علي