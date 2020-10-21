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رفع سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم إلى 450 ليرة وغير المدعوم إلى 650

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء اليوم بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب وزارة النفط والثروة المعدنية قراراً يقضي بتحديد سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك بـ 450 ليرة سورية بعد أن كان 250 ليرة.

وحددت الوزارة سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم للمستهلك بـ 650 ليرة سورية بعد أن كان 450 ليرة .

وطلب القرار الذي يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل من أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات مع فرض عقوبات في حال المخالفة.

ويأتي هذا القرار بحسب الوزارة بسبب التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتامين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على سورية وشعبها.

 


سانا