رفض إعارته سيارته .. فأقدم على استدراجه وقتله بمساعدة صديقه في بانياس

قتل شخص في بانياس إثر خلافات شخصية في محيط قرية البيضا بريف بانياس مساء الثلاثاء، وفق ما أوضحه مصدر مسؤول في المدينة



وفي التفاصيل أشار المصدر إلى أن ” شخصين أقدما على استدراج وقتل المغدور (طارق تقوى) من مدينة بانياس إثر خلافات شخصية “.



وذكر المصدر أنه “عند الساعة الثامنة مساء الثلاثاء تم إبلاغنا من قبل زوجة المغدور (طارق تقوى) عن اختفاء زوجها وخروج هاتفه عن التغطية”، مردفاً أنه “بالبحث والتحري تبين أنه خرج معه شخصين حيث يعمل على سيارة تكسي من مدينة بانياس”.



وأضاف المصدر أنه “بكمين محكم تم إلقاء القبض على المدعوين الاثنين اللذان أقدما على الجريمة عند الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، أي بأقل من 5 ساعات من حصول الجريمة”.



وأشار المصدر إلى أنه “بالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على استدراج الشاب طارق تقوى إلى منطقة خالية من السكان في محيط قرية البيضا وقتله بواسطة بارودة صيد إثر خلافات شخصية”.



وبيّن المصدر أن “أحد المدعوين وهو من مواليد 2004 طلب من المغدور منذ شهرين استعارة سيارته ورفض القيام ذلك، الأمر الذي تسبب بالنقمة عليه واستدراجه وقتله فيما بعد” مردفاً أن “عملية التحقيق مازالت جارية مع المقبوض عليهما”.



بدوره أوضح رئيس مركز الطب الشرعي في طرطوس الدكتور علي سيف الدين بلال أنه “تم الكشف من قبل هيئة الكشف للطب الشرعي في بانياس على جثمان المتوفي (طارق تقوى) البالغ من العمر 42 عاماً في مشرحة مشفى بانياس الوطني فجر الأربعاء”.



وأشار بلال إلى أنه “تبين أن سبب الوفاة هو الأذية الدماغية الناجمة عن الطلق الناري في الرأس بواسطة بارودة صيد (خردق)”.



يُذكر أنه خلال شهر آذار الماضي، وقعت جريمة قتل راح ضحيتها سيدة في العقد الخامس من العمر وذلك بعد إقدام ابن زوجها على قتلها في منطقة البصيرة بريف طرطوس .



تلفزيون الخبر