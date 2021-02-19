رفض أهلها دفع الفدية فقتلوها

أكدت مصادر أهلية بريف الرقة العثور على الطفلة ” شهد حاتم ” مقتولة بعد ٣ أيام من اختطافها على يد مجهولين في حي الدرعية في مدينة الرقة الواقعة تحت سيطرة ميليشيات ” قسد”.



وتابعت المصادر “تم العثور على جثة الطفلة ضمن حقيبة في منزل جيران ذوي الطفلة ،كما تشير المعلومات الأولية إلى ان جيران ذوي الطفلة هم المنفذون لعملية الخطف و القتل”.



وأضافت المصادر بأن “الطفلة تم قتلها بحجة عدم دفع ذويها الفدية للخاطفين والتي بلغت 15 ألف دولار أمريكي”.



وفي الحسكة قالت مصادر محلية بأن المواطن محمود خلف الحماد الملقب ابو بغداد في العقد الخامس من العمر قتل بعد إطلاق 25 رصاصة عليه داخل سيارته في قرية تل طويل محشوش شمالي الحسكة في حين نجا ابنه الصغير.





الوطن